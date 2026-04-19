Insieme contro l’abbandono dei mozziconi

Oggi si tiene una giornata dedicata alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, una forma di littering che contribuisce all'inquinamento ambientale. L’iniziativa coinvolge diverse comunità che promuovono azioni di educazione e raccolta rifiuti per ridurre questa problematica. Sono previste attività di sensibilizzazione pubblica e campagne di informazione per invitare i cittadini a smaltire correttamente i mozziconi.

Una giornata dedicata alla lotta contro il littering (che indica la cattiva abitudine di gettare a terra piccoli rifiuti) dei mozziconi di sigarette: l’appuntamento è per oggi dalle 15 al parco BAM in via De Castilla, 20, e l’invito arriva da Erion Care, il primo Consorzio italiano di Responsabilità estesa del produttore dedicato alla gestione dei rifiuti dei prodotti del tabacco. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Plastic Free Onlus, associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, comincerà con un momento di sensibilizzazione sull’impatto che l’abbandono dei mozziconi ha sull’ambiente. Seguirà l’attività di pulizia nelle aree cittadine adiacenti al BAM.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Insieme contro l’abbandono dei mozziconi Notizie correlate Insieme per una città più pulita e consapevole: torna Forlimpopuliamo contro l'abbandono dei rifiutiTorna a Forlimpopoli “Forlimpopuliamo”, l’iniziativa dedicata alla cura degli spazi pubblici e alla sensibilizzazione ambientale, nata nel 2021 da... Guanti, pinze e merenda: Legambiente scende in spiaggia contro l'invasione dei mozziconiDal 10 al 12 aprile torna Spiagge e Fondali Puliti, la storica campagna di Legambiente che da 36 anni coinvolge migliaia di persone in una... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Erion Care e Plastic Free insieme contro l’abbandono dei mozziconi; Insieme contro l’abbandono dei mozziconi; Erion Care e Plastic Free a Milano contro l’abbandono di mozziconi; Rivalta di Torino in campo per l’ambiente: cittadini e volontari insieme contro il degrado. Insieme contro l’abbandono dei mozziconiUna giornata dedicata alla lotta contro il littering (che indica la cattiva abitudine di gettare a terra piccoli rifiuti) ... ilgiorno.it Arzachena, alleanza a Baja Sardinia contro l’abbandono dei rifiutiTra le proposte principali: rafforzare controlli e sanzioni, aumentare i servizi del gestore e creare una task force dedicata ... msn.com Ecco il mio intervento oggi alla Global Progressive Mobilization insieme a Pedro Sanchez, il Presidente del Brasile Lula, la Prima Ministra delle Barbados Mottley, il Governatore del Minnesota Walz e molti altri! - facebook.com facebook Marracash ed Elodie tornano insieme sul palco alla Barona. Il video x.com