Al via il toto-nomi per i pulli di Giò e Giulia i falchi pellegrini del Pirellone | il tema di quest'anno è il dialetto lombardo

Sono iniziati i sondaggi online per scegliere i nomi dei quattro pulli dei falchi pellegrini che vivono sul grattacielo del Pirellone. La fase di votazione, che si concluderà il 17 maggio, riguarda soprattutto i nomi in dialetto lombardo, scelti dagli utenti che partecipano alla consultazione. La scelta dei nomi si inserisce nel tradizionale progetto di monitoraggio e tutela di questi uccelli.

Parte il toto-nomi per i quattro pulli dei falchi pellegrini Giò e Giulia del Pirellone: si votano nomi in dialetto lombardo fino al 17 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it

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