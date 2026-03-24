Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati | a Palazzo Caetani lo Stabat Mater di Pergolesi
Sabato 28 marzo alle ore 19, presso Palazzo Caetani a Fondi, si terrà un concerto dell’Accademia degli Sfaccendati. La serata prevede l’esecuzione dello “Stabat Mater” di Pergolesi e della Sinfonia “Al Santo”. La programmazione 2026 di questa stagione musicale include due opere di musica sacra, inserite nella programmazione che si svolge in prossimità della settimana pasquale.
Protagonisti del concerto nella bella sala del Palazzo Caetani di Fondi saranno l’Orchestra da Camera Città di Fondi diretta dal M° Gabriele Pezone insieme a due eccellenti soliste di canto, il soprano pontino Chiara D’Acunto – esperta interprete del repertorio sacro di Mozart, Vivaldi, Pergolesi, Haydn, Faurè, Saint-Saëns – e il mezzosoprano siciliano Anna Pennisi dall’importante carriera operistica che l’ha portata a esibirsi, tra l’altro, al Teatro Massimo di Palermo, all’Opéra de Lyon, al Theatre des Champs-Elysées di Parigi, al Teatro San Carlo di Napoli, all’Opera di Roma, al Maggio Musicale Fiorentino, allo Stadttheater di Klagenfurt,... 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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