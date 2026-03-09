Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati | folklore spagnolo e tango argentino a Fondi

Domenica 15 marzo alle 18:30 si svolge il primo concerto della stagione 2026 de “I Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati” al Palazzo Caetani di Fondi. L’evento vede protagonisti la violoncellista Erica Piccotti e il chitarrista Gian Marco Ciampa, che propongono un programma dedicato al folklore spagnolo e al tango argentino. L’iniziativa è organizzata dall’Accademia degli Sfaccendati in collaborazione con il Comune di Fondi.

Elena Piccotti si è diplomata a soli 14 anni con lode e menzione d'onore al Conservatorio S. Cecilia di Roma. Da allora e` stata ospite in festival prestigiosi e nei teatri piu` importanti sia italiani che esteri, dal Teatro alla Scala alla Carnegie Hall di New York, dalla Wigmore Hall di Londra alla Konzerthaus di Berlino. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, e` stata diretta da bacchette illustri tra le quali spiccano quelle di Antonio Pappano e Daniel Oren. Gian Marco Ciampa, anche lui diplomato con lode e menzione d'onore al Conservatorio S.

