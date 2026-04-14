Israele e Libano uniti per liberare il Paese | costruttivi i colloqui di pace a Washington ma senza Hezbollah presente

I colloqui tra Israele e Libano si sono conclusi questa mattina a Washington, presso il Dipartimento di Stato. Le parti hanno discusso di possibili iniziative per il rilascio del Paese e si sono incontrate senza la presenza di Hezbollah. La riunione si è svolta in un clima definito costruttivo, anche se non sono stati comunicati dettagli sui risultati raggiunti.

(Adnkronos) – I negoziati fra Israele e Libano al Dipartimento di Stato, questo martedì nella capitale americana, sono terminati. Vi sarebbe un cauto ottimismo, come ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, sottolineando che sia Israele che Libano sono “uniti nel liberare il paese” dall'influenza iraniana, esercitata sotto forma dei miliziani di Hezbollah..🔗 Leggi su Periodicodaily.com

'Colloqui tra Israele-Libano a Washington costruttivi'I rappresentanti di Israele e Libano "hanno avuto discussioni costruttive sulle misure necessarie per avviare negoziati diretti tra i due Paesi".

I negoziati tra Libano e Israele, contro Hezbollah ma senza HezbollahI rappresentanti dei due paesi si incontrano a Washington per la prima volta da decenni, ma il gruppo ha già detto che non rispetterà eventuali...