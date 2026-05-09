Torino il Salone del Libro celebra due talenti di Senigallia

A Torino si sta svolgendo il Salone del Libro, evento dedicato alla narrativa e alla cultura, che quest’anno dedica spazio a due autori provenienti da Senigallia. Tra gli argomenti discussi, si parla di come un romanzo giallo possa mettere in discussione la versione ufficiale degli eventi del dopoguerra. Gli autori di Senigallia sono stati invitati a presentare le loro opere e a partecipare a incontri pubblici nel corso della manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come può un romanzo giallo scardinare la storia ufficiale del dopoguerra?. Chi sono gli autori di Senigallia che affronteranno la prova di Torino?. Cosa rivela il legame tra Altiero Spinelli e l'attuale Unione Europea?. In che modo questo confronto cambierà il destino letterario dei due autori?.? In Breve Ore 15 Greganti presenta il giallo con l'editrice Maria Verderio e Stefano Moioli.. L'opera di Greganti è pubblicata dalla casa editrice bergamasca Elsa Major.. Massimo Bello presenta il saggio europeo con l'editrice Catia Ventura di Ventura Edizioni.. L'incontro di Bello alle ore 17 analizza il percorso da Ventotene a Lisbona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, il Salone del Libro celebra due talenti di Senigallia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Torino, il talento di Salvatore Canzio sbarca al Salone del Libro? Cosa scoprirai Come può un talento locale raggiungere il prestigioso progetto MUSA? Cosa rivela il libro di Canzio sul paradosso dell'identità... Leggi anche: Salone del libro, ci siamo. A Torino un pezzo di Toscana Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salone del Libro di Torino 2026: date e programma; I vincitori del Premio Ernesto Ferrero - Fondazione CRT; Il mondo salvato dai ragazzini: il Salone del Libro di Torino 2026 tra speranza, giovani e nuovi linguaggi; Salone Off 2026. Federalberghi: è boom di prenotazioni nei giorni del Salone del Libro di TorinoOccupazione media della camere attorno all'80-85% nella settimana del Salone Internazionale del Libro di Torino 2026: queste le prime stime ... travelquotidiano.com Luca Sciacchitano al Salone del Libro di Torino con Il PelecidioIl trapanese Luca Sciacchitano parteciperà, in collegamento, al Salone Internazionale del Libro di Torino, all’interno dell’incontro Il futuro conteso: giovani tra violenza e bellezza, in programma ... tp24.it Il Nobel Krasznahorkai e il Salone del libro su «la Lettura» (già nell'App) x.com Salone del libro reddit