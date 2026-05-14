Al Rouge et Noir ritorna Tarkovskij | in programma Stalker
Lunedì 18 maggio al Supercineclub si terrà una proiezione del film “Stalker” del 1979, diretto da Tarkovskij. La pellicola, lunga 161 minuti, rappresenta l'ultima opera del regista e viene presentata come un esempio di cinema che utilizza le immagini come forma di meditazione o preghiera. La serata segna il ritorno del regista sul grande schermo presso il locale Rouge et Noir.
Lunedì 18 maggio al Supercineclub ritorna Tarkovskij, in programma “Stalker” (1979, 161 min.), il testamento spirituale del regista, un'opera dove l'immagine cinematografica diventa "preghiera" o "meditazione".Una "Stanza" ha il potere di esaudire i desideri di chi vi entra: non una semplice.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
I documentari di "Internazionale" al Rouge et Noir: apre "The Shadow Scholars"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) La rassegna...
“Loveable” al Rouge et Noir, in sala anche l'attrice Helga GurenHelga Guren, una delle attrici più interessanti del nuovo cinema scandinavo, sarà in sala, al Rouge et Noir martedì 12 maggio alle 18:30 per...
Temi più discussi: Loveable al Rouge et Noir, in sala anche l'attrice Helga Guren; Domenica colazione e film al cinema: al Rouge et Noir proiezione di Gioia mia e A qualcuno piace caldo; The Sea, al cinema Rouge et Noir il film di Shai Carmeli Pollak; Strage aerea di Montagna Longa: incidente o attentato? Il viaggio prezioso di Lorenza Indovina alla ricerca di una verità migliore.
Mondovisioni - i documentari di INTERNAZIONALE al Rouge et Noir facebook
#FurlaniOut en tendance et une information annonçant que Furlani voulait amener Xabi Alonso à la base sort... x.com
Cinema: Arabian Nights al Rouge et Noir PalermoUn appuntamento da non perdere con il Sicilia Queer filmfest che presenta al cinema Rouge et Noir di Palermo lunedì 21 marzo un film che ha già suscitato l'attenzione della critica internazionale per ... ansa.it
Altre riveRitorna dal 12 al 14 giugno a Palermo, al cinema Rouge et Noir, Altre rive – Festival Cinematografico Interculturale, la rassegna che porta in Sicilia il meglio dei film delle ultime edizioni della ... goethe.de