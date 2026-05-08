Loveable al Rouge et Noir in sala anche l' attrice Helga Guren
L’attrice Helga Guren sarà presente al Rouge et Noir martedì 12 maggio alle 18:30 per presentare il suo ultimo film. Guren, nota nel panorama del nuovo cinema scandinavo, sarà in sala insieme alla proiezione di “Loveable”. L’appuntamento si inserisce in una serata dedicata alla sua recitazione e alla sua carriera. I partecipanti avranno l’opportunità di incontrarla e conoscere meglio il suo lavoro.
Helga Guren, una delle attrici più interessanti del nuovo cinema scandinavo, sarà in sala, al Rouge et Noir martedì 12 maggio alle 18:30 per presentare al pubblico il suo ultimo film. “Loveable” (Elskling, 2025, 100 m.), esordio alla regia della norvegese Lilja Ingolfsdottir, è un ritratto di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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