I documentari di Internazionale al Rouge et Noir | apre The Shadow Scholars

Al Rouge et Noir si apre la rassegna Mondovisioni, organizzata da CineAgenzia e dal settimanale Internazionale, che da 17 anni porta in sala documentari scelti dai principali festival. Questa edizione inizia con

La rassegna Mondovisioni organizzata da CineAgenzia e il settimanale Internazionale presenta ogni anno da 17 edizioni alcuni dei più appassionanti e urgenti documentari su attualità, diritti umani e informazione, selezionati dai maggiori festival. Al Rouge et Noir quattro dei documentari scelti quest'anno. Si comincia il 16 marzo, alle 19, con un'indagine sul dietro le quinte del mondo accademico: "The Shadow Scholars" di Eloise King, svela il mercato globale di articoli e tesi universitari prodotti in Kenya per gli studenti occidentali.

