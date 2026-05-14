Al parco di Serravalle a Empoli torna Agricoltura in festa | prodotti a km0 stand food e laboratori per bambini
Domenica 17 maggio, al Parco di Serravalle a Empoli, si svolge nuovamente “Agricoltura in festa”. L’evento si svolge dalle 10 alle 20 e presenta prodotti locali a km0, stand di cibo e laboratori dedicati ai bambini. La manifestazione si concentra sulla promozione del territorio e delle sue produzioni alimentari. Per tutta la giornata, i visitatori possono partecipare a diverse attività e scoprire le eccellenze agricole della zona. La manifestazione si ripete ogni anno in questa stagione.
Una giornata all’insegna del territorio, delle sue eccellenze e del cibo genuino: domenica 17 maggio, dalle 10 alle 20, al Parco di Serravalle a Empoli torna “Agricoltura in festa”. Per l’intera giornata l’area verde attorno al Green Bar sarà animata da oltre 20 produttori che porteranno in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sullo stesso argomento
Festa del pesce al Parco Serravalle di EmpoliIl Parco di Serravalle a Empoli ospita, dal 14 al 17 maggio, la manifestazione gastronomica "Mare Nostrum", un evento interamente dedicato alle...
Leggi anche: Edoardo Bennato al Parco di Serravalle di Empoli per il concerto evento "Quando sarò grande"
Temi più discussi: Agricoltura in Festa, nuovo appuntamento al Parco di Serravalle; Le primizie locali. Arriva la festa dell’agricoltura; Tutto pronto per la tradizionale Fiera del Corpus Domini; Cosa fare in Toscana nell’estate 2026? Ecco la guida ai festival.
#Clebs #empoli La manifestazione si svolgerà nel periodo compreso fra il 29 maggio e il 7 giugno 2026 nel parcheggio antistante il parco di Serravalle facebook
anna ardillo (@ardilloanna) / Posts and Replies x.com
Ciclismo giovanile al Parco Laiala di SerravalleLe due Società Ciclistiche che collaborano da diverso tempo nel settore giovanile con lo scopo di avvicinare i giovani alla disciplina sportiva del Ciclismo, invitano a partecipare all’evento per sost ... newsrimini.it
Primo maggio tra musica e grigliate al Parco di Serravalle: la festa continua nel weekendQualcuno diceva, 'siamo tornati agli anni '80': un primo maggio da tutto esaurito al parco di Serravalle di Empoli con il secondo giorno della kermesse ... gonews.it