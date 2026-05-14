Al parco di Serravalle a Empoli torna Agricoltura in festa | prodotti a km0 stand food e laboratori per bambini

Da firenzetoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio, al Parco di Serravalle a Empoli, si svolge nuovamente “Agricoltura in festa”. L’evento si svolge dalle 10 alle 20 e presenta prodotti locali a km0, stand di cibo e laboratori dedicati ai bambini. La manifestazione si concentra sulla promozione del territorio e delle sue produzioni alimentari. Per tutta la giornata, i visitatori possono partecipare a diverse attività e scoprire le eccellenze agricole della zona. La manifestazione si ripete ogni anno in questa stagione.

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Una giornata all’insegna del territorio, delle sue eccellenze e del cibo genuino: domenica 17 maggio, dalle 10 alle 20, al Parco di Serravalle a Empoli torna “Agricoltura in festa”. Per l’intera giornata l’area verde attorno al Green Bar sarà animata da oltre 20 produttori che porteranno in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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