Edoardo Bennato al Parco di Serravalle di Empoli per il concerto evento Quando sarò grande
Edoardo Bennato si esibirà al Parco di Serravalle di Empoli nell’ambito del concerto evento intitolato
Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga I biglietti di “Quando sarò grande” sono disponibili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Da sempre allergico e insofferente a ogni etichetta e restrizione, Edoardo Bennato è un pensatore libero, la voce di chi non vuole essere un “burattino” e si ribella; è il capitano del rock and blues italiano, spaziando tra folk, punk, pop, un vero genio della sperimentazione artistica. Ha scritto e composto capolavori che non hanno eguali, che fanno parte di un repertorio che anticipa i tempi e le tendenze. Con la sua musica, Bennato si è sempre dimostrato controcorrente e pungente, visionario e avanguardista, rompendo schemi e convenzioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Edoardo Bennato, quattro concerti evento in estate con Be-Band e Quartetto Flegreo. Il 6 luglio Venezia, il 20 Circo Massimo, il 3 settembre Empoli (FI) e il 12 Pompei #ANSA x.com