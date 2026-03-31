Edoardo Bennato al Parco di Serravalle di Empoli per il concerto evento Quando sarò grande

Edoardo Bennato si esibirà al Parco di Serravalle di Empoli nell’ambito del concerto evento intitolato

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga I biglietti di “Quando sarò grande” sono disponibili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Da sempre allergico e insofferente a ogni etichetta e restrizione, Edoardo Bennato è un pensatore libero, la voce di chi non vuole essere un “burattino” e si ribella; è il capitano del rock and blues italiano, spaziando tra folk, punk, pop, un vero genio della sperimentazione artistica. Ha scritto e composto capolavori che non hanno eguali, che fanno parte di un repertorio che anticipa i tempi e le tendenze. Con la sua musica, Bennato si è sempre dimostrato controcorrente e pungente, visionario e avanguardista, rompendo schemi e convenzioni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Temi più discussi: Edoardo Bennato, quattro concerti evento in estate con Be-Band e Quartetto Flegreo; Quando sarò grande, tappa del tour di Edoardo Bennato al teatro grande di Pompei il 12 settembre; Edoardo Bennato torna dal vivo con Quando sarò grande, quattro concerti-evento; Edoardo Bennato annuncia Quando sarò grande: quattro concerti-evento.

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L'appuntamento del sabato delle ore 11:00 su www.allmusicradio.it canale All Music Vintage questa settimana è dedicato Edoardo Bennato Dedicatet...to il programma che ogni sabato è dedicato ad un artista italiano - facebook.com facebook

Edoardo Bennato, quattro concerti evento in estate con Be-Band e Quartetto Flegreo. Il 6 luglio Venezia, il 20 Circo Massimo, il 3 settembre Empoli (FI) e il 12 Pompei #ANSA x.com