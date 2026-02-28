Integrazione e contrasto alle disparità | a Langhirano arrivano 75 mila euro dalla Regione

La Regione Emilia-Romagna ha assegnato 75 mila euro a Langhirano per progetti di integrazione e contrasto alle disparità sociali. Complessivamente, la regione ha destinato 455.420 euro a sei Comuni che hanno partecipato all'invito, con scadenza il 22 gennaio 2026. Questi fondi sono destinati a finanziare azioni di sistema volte a combattere le povertà educative e favorire l'inclusione nelle comunità locali.

La Regione Emilia-Romagna destina 455.420 euro - di 1,2 milioni complessivi - a sei Comuni che hanno risposto all'invito, entro la prima scadenza del 22 gennaio 2026, per presentare azioni di sistema per il contrasto alle povertà educative e sostenere l'integrazione e l'inclusione nelle comunità.