Civitella Val di Chiana Manetti | Dalla Regione 450 mila euro per il Museo della Memoria

A Civitella Val di Chiana, un rappresentante locale ha annunciato che la Regione ha destinato 450 mila euro al Museo della Memoria. La comunicazione è stata condivisa il 18 aprile 2026, e riguarda un finanziamento volto a sostenere il progetto di valorizzazione e sviluppo del museo. La somma sarà allocata per interventi specifici legati alla crescita e alla promozione delle attività culturali della struttura.

Arezzo, 18 aprile 2026 – . “Con questo intervento ribadiamo il valore della cultura della memoria come fondamento della nostra comunità e il dovere di trasmetterla alle nuove generazioni”. Con queste parole l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti ha annunciato il finanziamento di 450 mila euro della Regione Toscana per la nascita del Museo multimediale della Memoria a Civitella in Val di Chiana, uno dei luoghi simbolo delle stragi nazifasciste in Italia. L’annuncio è arrivato durante una visita istituzionale nel comune aretino, nel corso...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Civitella Val di Chiana, Manetti: “Dalla Regione 450 mila euro per il Museo della Memoria” Notizie correlate Civitella Val di Chiana: paura in un appartamento andato a fuocoCivitella in Val di Chiana (Arezzo), 4 febbraio 2026 – Incendio in un appartamento nell’aretino, vicino a Civitella Val di Chiana. Incidente stradale sulla SP22 a Civitella in Val di Chiana: due feritiEx ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Civitella Val di Chiana, Manetti: Dalla Regione 450 mila euro per il Museo della Memoria; Biassono e Lissone ospitano Una Storia di Toscana: il film che restituisce voce all'Eccidio di Civitella; Arezzo - uisp.it; Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana: appello Misericordia e Croce rossa, a rischio la tenuta dei servizi di trasporto sanitario nel territorio. Civitella Val di Chiana, Manetti: Dalla Regione 450 mila euro per il Museo della MemoriaCon questo intervento ribadiamo il valore della cultura della memoria come fondamento della nostra comunità e il dovere di trasmetterla alle nuove generazioni ... lanazione.it Civitella Val di Chiana: paura in un appartamento andato a fuoco, chiusa anche la Casa della SaluteCivitella in Val di Chiana (Arezzo), 4 febbraio 2026 – Incendio in un appartamento nell’aretino, vicino a Civitella Val di Chiana. Le fiamme si sono sprigionate in un’abitazione della frazione Badia ... lanazione.it Civitella in Val di Chiana, Manetti: “Dalla Regione 450 mila euro per il Museo della Memoria” “Con questo intervento ribadiamo il valore della cultura della memoria come fondamento della nostra comunità e il dovere di trasmetterla alle nuove generazioni”. Co facebook