Napoli leggende dell’House al Rama Beach | tributo a Frankie Knuckles

Domenica 3 maggio il Rama Beach di Napoli ospiterà un evento dedicato a Frankie Knuckles, considerato il pioniere dell’House Music. L’appuntamento, che si terrà a partire dalle 10:00, è un tributo alla figura del musicista scomparso, con musica e iniziative per ricordarne l’influenza nel panorama musicale. L’evento si svolgerà nel locale sulla spiaggia e coinvolgerà appassionati e professionisti del settore.

Il Rama Beach di Napoli ospiterà domenica 3 maggio, a partire dalle ore 10:00, l’evento tributo For Frankie per onorare la memoria del fondatore dell’House Music, Frankie Knuckles. L’iniziativa, promossa dagli Angels Of Love insieme alla Frankie Knuckles Foundation, punta a trasformare una celebrazione musicale in un sostegno economico diretto alle attività della Fondazione stessa. La giornata non si limiterà al solo aspetto artistico, ma si configurerà come un evento intergenerazionale con una gestione logistica orientata alle famiglie. L’accesso sarà gratuito per i minori di 13 anni, con la predisposizione di un’area dedicata ai bambini per garantire la massima tranquillità ai genitori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, leggende dell’House al Rama Beach: tributo a Frankie Knuckles Notizie correlate Il Grammy David Morales e i pesi massimi dell’House mondiale a Napoli per celebrare la memoria di Frankie KnucklesUna giornata per celebrare la musica, l'eredità e l'anima di un artista che ha cambiato per sempre il volto del clubbing mondiale. Gli Zenith One in concerto con un tributo alle leggende del rockSabato 7 febbraio, al Nerd di Forlimpopoli, torna protagonista la grande musica rock con un omaggio speciale degli Zenith One. Contenuti di approfondimento Napoli capitale della House: David Morales e le leggende del clubbing celebrano Frankie KnucklesUna giornata per celebrare la musica, l'eredità e l'anima di un artista che ha cambiato per sempre il volto del clubbing mondiale. Domenica 3 maggio, a ... cronachedellacampania.it Al Rama Beach evento in memoria del DJ Frankie Knuckles: il padre dell'house musicDomenica 5 maggio dalle 11.00 del mattino, al Rama Beach Via di Varcaturo, si terrà l’evento dedicato al Padrino della House Music Frankie Knuckles. Al tributo, fortemente voluto da Frankie Knuckles ... ilmattino.it