Dopo più di due anni, si chiude la vicenda giudiziaria che riguardava presunti dati falsi all’interno del centro di formazione agraria più antico del paese. L’ex dirigente scolastico coinvolto è stato assolto, mentre l’indagine si è conclusa senza riscontrare irregolarità nei documenti esaminati. La vicenda aveva suscitato attenzione e discussioni sulla trasparenza della scuola, ma ora si può considerare conclusa senza ulteriori conseguenze legali.

Una vicenda delicata, emersa più di due anni fa, che parlava di presunti " dati falsi " al Ciuffelli, la scuola di agricoltura più antica d’Italia, e ora giunta al capolinea. Marcello Rinaldi, ex dirigente scolastico del polo Ciuffelli- Einaudi, è stato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere, perché "il fatto non sussiste". La sentenza è stata emessa martedì dal Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Spoleto che ha disposto l’archiviazione del caso, su proposta del Pubblico Ministero, e resa nota dal suo avvocato, Nicola Pepe, con un breve dichiarazione sui social. "È un esito – precisa una nota del legale difensore – che restituisce piena dignità a un dirigente scolastico di assoluto valore, al suo operato e al servizio reso in questi anni alla comunità scolastica tuderte ed umbra".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al ’Ciuffelli’ nessun dato falso. Assolto l’ex dirigente scolastico Marcello Rinaldi

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