Addio a Danila Pinardi ex assessora vicesindaca e dirigente scolastico

Da ilgiorno.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparsa durante la notte una figura nota nel mondo della politica locale e della scuola. La sua attività come assessora, vicesindaca e dirigente scolastico ha lasciato un segno nella comunità. La notizia ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di cittadini e colleghi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il territorio e le istituzioni.

Decine di messaggi di condoglianze per Danila Pinardi, già vicesindaca e assessora nella Giunta D’Avolio, scomparsa la notte fra mercoledì e giovedì. Un’ondata di commozione, trasversale a tutte le forze politiche, attraversa la città per la perdita della storica esponente del centrosinistra, che per molti anni ha ricoperto incarichi amministrativi. Danila Pinardi è stata anche un’apprezzata dirigente scolastica. "La nostra comunità perde una persona molto conosciuta e stimata, che ha dedicato la propria vita al servizio della città, lasciando un segno significativo nella vita pubblica e nel mondo della scuola – fa sapere il Comune a guida centrodestra –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Morta l’ex vicesindaca Danila Pinardi, lutto a RozzanoRozzano, 26 febbraio 2026 – La città piange la scomparsa di Danila Pinardi, già vicesindaca e assessora nella giunta D’Avolio.

