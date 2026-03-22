Diffamò Catia Silva L’Appello ribalta tutto Marcello Coffrini assolto

La Corte d’Appello ha annullato la condanna iniziale di Marcello Coffrini, che era stato condannato per aver diffamato Catia Silva. La decisione ha riconosciuto che il fatto non costituisce reato, portando così alla sua assoluzione. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui l’imputato è stato giudicato non colpevole dopo il primo grado di giudizio.

Il verdetto di condanna in primo grado è stato ribaltato dalla Corte d’Appello: assolto "perché il fatto non costituisce reato". È la sentenza emessa ieri per l’ex sindaco di Brescello Marcello Coffrini, accusato di diffamazione aggravata verso Catia Silva, ex consigliere della Lega. Il sostituto procuratore generale ha chiesto ieri il non luogo a procedere per prescrizione, mentre il tribunale di Bologna è andato oltre, pronunciando il proscioglimento. In primo grado, nel luglio 2022, il giudice dispose una multa di 400 euro e una provvisionale di 3.500 euro a Silva, costituita parte civile attraverso l’avvocato Gianluca Vinci. Silva... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Diffamò Catia Silva". L’Appello ribalta tutto. Marcello Coffrini assolto Articoli correlati "Minacciata di morte". La verità di Catia Silva su David RossiFarWest torna a occuparsi della morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato il 6 marzo 2013 dalla... Ricettazione e truffa, Appello ribalta tutto: prosciolto imputato beneventanoTempo di lettura: < 1 minutoLa Corte di Appello di Napoli ribalta la sentenza di primo grado e proscioglie un 58enne di Benevento precedentemente... Contenuti utili per approfondire Diffamò Catia Silva Argomenti discussi: Diffamò Catia Silva. L’Appello ribalta tutto. Marcello Coffrini assolto. Diffamò Catia Silva. L’Appello ribalta tutto. Marcello Coffrini assoltoL’ex sindaco di Brescello venne denunciato dall’allora consigliera della Lega per le frasi sulla donna che fece la fotografa a un battesimo dei Grande Aracri. ilrestodelcarlino.it Indagine su Brescello, Catia Silva, Ignoravano le minacce che avevo subitoL'ex consigliere comunale Catia Silva commenta l'indagine che coinvolge gli ex sindaci di Brescello: la Cassazione ha confermato le condanne per le minacce di stampo mafioso ricevute nel 2009. Silva ... ilrestodelcarlino.it