Giornata internazionale della famiglia | all' Uci Cinemas Palermo edizione speciale della rassegna Kids Club

In occasione della giornata internazionale della famiglia, presso l'Uci Cinemas di Palermo si è tenuta un'edizione speciale della rassegna Kids Club. La giornata ha visto la proiezione di un film destinato ai più giovani, con la partecipazione di famiglie e bambini. Nel corso dell'evento, sono state coinvolte diverse generazioni, sottolineando il ruolo del cinema come momento di condivisione e di ricordo tra genitori e figli.

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