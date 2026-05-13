Giornata internazionale della famiglia | all' Uci Cinemas Palermo edizione speciale della rassegna Kids Club
In occasione della giornata internazionale della famiglia, presso l'Uci Cinemas di Palermo si è tenuta un'edizione speciale della rassegna Kids Club. La giornata ha visto la proiezione di un film destinato ai più giovani, con la partecipazione di famiglie e bambini. Nel corso dell'evento, sono state coinvolte diverse generazioni, sottolineando il ruolo del cinema come momento di condivisione e di ricordo tra genitori e figli.
Il primo film visto al cinema non si dimentica mai - e quasi sempre accanto a noi, a condividere la meraviglia del grande schermo, c’era qualcuno della nostra famiglia. Per questo Uci Cinemas Palermo sceglie di festeggiare la Giornata internazionale della Famiglia con un doppio appuntamento della.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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