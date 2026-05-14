Al cinema resistono i campioni d' incasso ecco Pupi Avati e le pecore detective

Da leccotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al cinema continuano a essere presenti i film più visti delle ultime settimane, tra cui il biopic su Michael Jackson e il secondo capitolo de Il Diavolo veste Prada. Questi due titoli sono ancora nelle sale, attirando un pubblico consistente. Entrambi hanno registrato ottimi incassi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Nel frattempo, tra le uscite recenti, ci sono anche pellicole con protagoniste delle pecore detective.

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Ancora nelle sale i due campione di incasso delle ultime settimane, il bipic su Michael Jackson e il secondo capitolo de Il Diavolo veste Prada. Ma altri film interessanti escono a metà maggio, su tutti l'ultimo di Pupi Avati, Nel tepore del ballo, e il divertente Pecore sotto copertura.La.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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