Al cinema resistono i campioni d' incasso ecco Pupi Avati e le pecore detective

Al cinema continuano a essere presenti i film più visti delle ultime settimane, tra cui il biopic su Michael Jackson e il secondo capitolo de Il Diavolo veste Prada. Questi due titoli sono ancora nelle sale, attirando un pubblico consistente. Entrambi hanno registrato ottimi incassi, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. Nel frattempo, tra le uscite recenti, ci sono anche pellicole con protagoniste delle pecore detective.

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