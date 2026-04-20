Il regista italiano ha commentato il cambio di atteggiamento nel cinema del paese, affermando che in passato si puntava sulla qualità dei film, mentre oggi si considera più importante il ritorno economico. Ha anche espresso il suo disappunto per l’assenza di titoli italiani nel programma del festival di Cannes, sottolineando come questa mancanza rifletta una tendenza più ampia nel settore cinematografico nazionale.

Il regista italiano ha offerto il suo punto di vista sulla mancata presenza di titoli italiani nel programma del festival di Cannes. Pupi Avati, durante la presentazione alla stampa del suo nuovo film Nel tepore del ballo, ha offerto la sua opinione sull'attuale situazione del cinema italiano. Il regista ha infatti risposto a una domanda relativa all'assenza di opere italiane in concorso al Festival di Cannes, condividendo il suo punto di vista. L'opinione di Avati sul cinema italiano Pupi Avati ha dichiarato che si stanno compiendo percorsi divergenti, sottolineando poi che ci sono autori dalle ottime potenzialità e di grande interesse, "che fanno un cinema dal destino imprevedibile".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pupi Avati: "Il cinema italiano? Prima si faceva per la qualità, ora per i soldi"

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