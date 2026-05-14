Al Cerri le speranze del tennis L’Italia nei quarti con Logrippo

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Cerri si svolge il torneo internazionale under 18 dedicato a Mauro Sabatini, che attrae giovani talenti da diversi paesi. Tra i partecipanti, l’Italia ha raggiunto i quarti di finale grazie ai risultati di Logrippo. L'evento si tiene a Santa Croce e rappresenta un'occasione importante per i giovani tennisti di mettersi alla prova e mostrare le proprie capacità. La competizione continua con incontri che coinvolgono atleti di varie nazionalità.

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Le migliori speranze del tennis si stanno affrontando a Santa Croce. Qui il torneo internazionale under 18 intitolato a Mauro Sabatini si conferma una sorta di piccolo giro del mondo con la racchetta. Sui campi del Cerri si intrecciano lingue e culture differenti, tecniche e filosofie tennistiche di atleti provenienti da tutti e cinque i continenti, in un mosaico internazionale che racconta al meglio l’evoluzione del tennis moderno. E rispetto al passato il cambiamento è ancora più evidente. A dominare la scena non sono più soltanto le tradizionali scuole europee - in questa edizione poco rappresentate, con appena cinque giocatori tra le sedici teste di serie – ma paesi emergenti di Asia e Sudamerica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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