Non me lo merito | Al Bano risponde alle figlie che hanno difeso Romina

Al Bano ha commentato le recenti tensioni familiari, affermando di non meritare quanto sta accadendo. La sua dichiarazione arriva in risposta alle figlie, che avevano difeso Romina Power dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex compagna durante un’intervista televisiva. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a un confronto pubblico tra i membri della famiglia. Al Bano ha parlato del momento difficile attraverso un’intervista al settimanale Oggi.

“Tutto questo non me lo merito.” Al Bano torna a parlare con il settimanale Oggi della bufera scatenata nella sua famiglia dalle durissime dichiarazioni di Romina Power ospite dell’ultima puntata di Belve. A Francesca Fagnani, che le chiedeva quanto il dramma della scomparsa della figlia Ylenia.🔗 Leggi su Today.it

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