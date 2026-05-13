Al Bano ha espresso la sua delusione riguardo alle dichiarazioni delle figlie sulla lite con Romina. Il cantante ha affermato che non si aspettava che le ragazze prendessero le difese della madre, commentando di non meritare certe parole. La discussione riguarda il rapporto tra Al Bano, le sue figlie e la ex compagna, con le dichiarazioni pubbliche che hanno fatto discutere negli ultimi giorni.

Dopo le dichiarazioni dei figli sulla lite tra Al Bano e Romina, il cantante si è sentito colpito dal fatto che hanno preso le difese della madre Sono settimane dure perAl Bano, da quando Romina ha fatto l’intervista a Belve ed ha detto una frase‘quando pensi di avere un pilastro e ti appoggi ma cadi capisci che non può più andare avanti’.Lei si è riferita al duro momento in cui non hanno più trovato la figlia Ylenia ma l’hanno affrontata in maniera diversa. Ad Al Bano quelle parole non sono piaciute equalche giorno dopo si è lasciato andare ad un duro sfogo a Domenica In dove il cantante ha raccontato aspetti di quel periodo che mai aveva raccontato prima.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Al Bano tuona contro le figlie: “Tutto questo non me lo merito”

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