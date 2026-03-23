Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Sabato 21 marzo, sulla spiaggia di Savona che Silvia amava – il suo mare, il suo orizzonte – è stato posato il primo mattone de 'La casa di Silvia'. Non un gesto simbolico, ma una scelta concreta: trasformare una casa che rischiava di essere perduta in un luogo restituito alla comunità. "Non è un caso che tutto questo sia accaduto nel primo giorno di primavera. Perché questa storia parla esattamente di questo: rinascita". Sono queste le parole con cui Alberto Fontana, delegato del Consiglio direttivo nazionale Aisla e promotore dell'iniziativa, ha richiamato il senso del progetto, chiarendone... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Savona il primo alloggio Aisla per persone con Sla e famiglie

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Partecipazione oltre il 63% nel capoluogo (63,37% in provincia). Nel dettaglio: La Spezia 63,86%, Savona 62,22%, Imperia 55,91%. Nello scrutinio genovese il sì al 38,41%, 122.585 voti, contro i 196.581 del no facebook