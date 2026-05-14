AIDA e il Club dell’Intelligenza | il libro per spiegare l’AI a ragazzi famiglie e insegnanti
È stato pubblicato un libro illustrato rivolto a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, che spiega in modo semplice e visivo i principali concetti dell’intelligenza artificiale. Il volume si rivolge anche a genitori e insegnanti, offrendo spiegazioni su argomenti come algoritmi, machine learning, AI generativa, bias, deepfake, privacy e uso responsabile. All’interno ci sono dialoghi, attività e domande per stimolare la riflessione e la discussione tra i giovani lettori e gli adulti.
Un racconto illustrato, pensato per lettori dagli 8 ai 14 anni, accompagna ragazzi, famiglie e docenti alla scoperta dell’intelligenza artificiale: algoritmi, machine learning, AI generativa, bias, deepfake, privacy e uso responsabile, con dialoghi, attività e domande per riflettere insieme. L’intelligenza artificiale è già entrata nella vita quotidiana di bambini e ragazzi: nei video suggeriti dalle. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
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Decisamente il libro più bello che potessi mai scrivere. Aida ed il Club dell'intelligenza è un libro che si legge come un racconto, per ragazzi e ragazze. Contiene, però, tante schede didattiche per genitori e docenti. Ed una speciale sezione con materiali aggiu facebook
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