AIDA e il Club dell’Intelligenza | il libro per spiegare l’AI a ragazzi famiglie e insegnanti

È stato pubblicato un libro illustrato rivolto a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, che spiega in modo semplice e visivo i principali concetti dell’intelligenza artificiale. Il volume si rivolge anche a genitori e insegnanti, offrendo spiegazioni su argomenti come algoritmi, machine learning, AI generativa, bias, deepfake, privacy e uso responsabile. All’interno ci sono dialoghi, attività e domande per stimolare la riflessione e la discussione tra i giovani lettori e gli adulti.

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