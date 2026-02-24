Il crescente interesse delle famiglie verso il Liceo, invece degli istituti tecnici, deriva dalla percezione di una formazione più completa e di un migliore futuro. La scelta si basa sulla reputazione del percorso classico e sulla convinzione che favorisca lo sviluppo delle competenze critiche, anche in vista delle sfide dell’Intelligenza Artificiale. Durante il convegno del 18 febbraio, è emerso come molte famiglie valutino attentamente questi aspetti prima di decidere. La discussione prosegue sull’orientamento scolastico.

Nel convegno del 18 febbraio dedicato al riordino degli istituti tecnici, ospitato dall’Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di Dalmine, il tema dell’attrattività è emerso più volte, anche se non sempre in modo esplicito. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Istituti tecnici e il confronto con i mestieri che cambiano: inserire moduli di Intelligenza Artificiale non basta, cosa fare dunque? Il rischio di perdere la dimensione laboratoriale. Appunti dal convegnoL’introduzione dell’intelligenza artificiale negli istituti tecnici ha causato preoccupazioni sulla perdita della dimensione laboratoriale.

Alla Camera il convegno “Orizzonte 2030”: focus su formazione, orientamento e l’impatto dell’Intelligenza ArtificialeMartedì 27 gennaio, presso la Camera dei deputati, si svolge il convegno “Orizzonte 2030”, promosso da Forza Italia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Perché le famiglie scelgono il Liceo invece degli Istituti tecnici? Dalla reputazione all'impatto dell'Intelligenza Artificiale. Il nodo orientamento. Appunti dal convegno; Un animale, probabilmente, non basta; Iscrizioni a scuola. Perché il liceo classico è molto gradito al Sud e poco al Nord?; Sulla neve con tutta la famiglia: è il momento delle occasioni.

Ristrutturare casa: perché sempre più famiglie scelgono serramenti in PVCNegli ultimi anni le ristrutturazioni domestiche si sono orientate sempre di più verso interventi capaci di migliorare in modo concreto la qualità della vita in casa. Tra le scelte più frequenti rient ... primabrescia.it

Sempre più famiglie scelgono di adottare un animale domestico: ecco perchéIn Italia quasi quattro famiglie su dieci convivono con almeno un animale domestico. È quanto emerge dai dati dell'Istat relativi al 2024 e contenuti nell'Indagine multiscopo I cittadini e il tempo ... tgcom24.mediaset.it

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "Fiat " (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook

Bce, faro sui rischi della banche legati all'intelligenza artificiale. La Vigilanza sta chiedendo dettagli sull'esposizione e l'uso dell'Ia #ANSA x.com