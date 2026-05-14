Un nuovo progetto mira a far crescere la produttività delle piccole e medie imprese italiane del 10% attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Attualmente, solo l’8% delle PMI italiane ha adottato tecnologie di AI, nonostante le potenzialità di miglioramento. Il progetto ForgIA si concentra su metodi e strumenti per favorire l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane delle aziende, con l’obiettivo di aumentare efficienza e competitività nel mercato.

? Punti chiave Come può un'azienda aumentare la produttività del 10% con l'AI?. Perché solo l'8% delle PMI italiane utilizza già l'intelligenza artificiale?. Come può il progetto ForgIA colmare il gap di competenze tecniche?. Quanto valore può generare l'integrazione dei dati nella filiera manifatturiera?.? In Breve Solo l'8% delle PMI adotta l'IA contro il 71% delle grandi imprese.. Il 46% dei profili professionali richiesti dal mercato risulta difficile da reperire.. Mattia Macellari evidenzia calo fatturato per il 45% delle imprese nel 2024.. L'impatto economico per il Quadrilatero supera i 2,4 miliardi di euro potenziali.. Almeno il 95% del tessuto produttivo italiano è costituito da piccole e medie imprese, un motore economico che oggi deve affrontare una sfida tecnologica decisiva per non restare isolato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e PMI: il progetto ForgIA punta a un +10% di produttività

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