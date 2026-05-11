Ascoli difesa d’acciaio e 10 vittorie | il Picchio punta ai playoff

L'Ascoli ha accumulato dieci vittorie consecutive e si trova in vetta al girone grazie a una difesa molto solida. La squadra ha presentato un roster completamente rinnovato rispetto alla stagione precedente, e ha saputo ottenere risultati importanti mantenendo una linea difensiva compatta e difficile da superare. I giocatori chiave hanno contribuito a questa solidità, formando la base di una delle migliori difese del campionato.

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? Punti chiave Come ha fatto un roster totalmente nuovo a dominare il girone?. Chi sono i pilastri che hanno costruito la miglior difesa del campionato?. Perché la squalifica di Tomei non ha frenato la striscia vincente?. Come potrà il gruppo trasformare la costanza in promozione nei playoff?.? In Breve Tomei squalificato per 7 giornate dopo l'episodio del 6 settembre contro Juve Next Gen. Vittoria in trasferta contro Livorno il 20 settembre con soli 11 tifosi presenti. Difesa guidata da Alagna, Curado e Nicoletti ha garantito la miglior protezione del girone. Marcatori chiave includono D'Uffizi, Del Sole, Gori e Pagliai durante la stagione regolare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, difesa d’acciaio e 10 vittorie: il Picchio punta ai playoff ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ascoli, l’impresa del Picchio: 10 vittorie per la Serie B? Cosa sapere L'Ascoli affronta il Campobasso domenica 26 aprile per la promozione in Serie B. Leggi anche: Cadi Futura: difesa d’acciaio e scontro diretto per i playoff