iPhone 17e | 729 euro chip A19 e 256 GB per il 2026

L’iPhone 17e sarà disponibile nei negozi italiani dall’11 marzo 2026 al prezzo di 729 euro. Il dispositivo monta il chip A19 e offre 256 GB di spazio di archiviazione. La versione e rappresenta l’ultima novità della gamma di smartphone dell’azienda, che punta a consolidare la propria presenza nel mercato italiano.

L’iPhone 17e sbarca nei negozi italiani a partire dall’11 marzo 2026 con un prezzo di partenza fissato a 729 euro. Questo nuovo modello economico promette di eliminare i complessi d’inferiorità tipici dei dispositivi entry-level, offrendo aggiornamenti annuali e prestazioni paragonabili alla gamma principale. La strategia di Cupertino punta su tre obiettivi precisi: rimuovere la sensazione di compromesso, garantire longevità nel tempo e posizionare il dispositivo come un aggiornamento significativo proviene da modelli datati. Il telefono integra il chip A19, una fotocamera da 48 megapixel e uno spazio di archiviazione iniziale di 256 GB. Nel mercato italiano, dove il costo della vita spinge verso scelte di acquisto più razionali, questo dispositivo rappresenta una soluzione concreta cerca qualità senza spendere cifre proibitive. 🔗 Leggi su Ameve.eu

