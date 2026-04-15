I data center italiani piantano 200 alberi a Roma sud

A Roma sud, alcuni data center stanno contribuendo alla riforestazione locale piantando circa 200 alberi. Questa iniziativa mira a ridurre gli effetti del surriscaldamento climatico attraverso interventi di arboricoltura nelle aree circostanti. L'intervento coinvolge diverse strutture del settore tecnologico che hanno deciso di impegnarsi in attività di piantumazione nel quartiere.

Anche i data center si prodigano per mitigare gli effetti del surriscaldamento climatico, promuovendo la piantumazione di nuove alberature nei quartieri di Roma. Nello specifico succede nel quadrante sud.I data center piantano alberi a RomaL’iniziativa è di Ida, l’associazione italiana dei data.🔗 Leggi su Romatoday.it

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