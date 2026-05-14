Agropoli | bando per operatori di manutenzione e pulizia con licenza media
A Agropoli è stato pubblicato un bando per l’assunzione di operatori di manutenzione e pulizia, riservato a candidati in possesso di licenza media. La selezione prevede una prima fase di test logici, seguita da prove pratiche. Per i partecipanti, si tratta di un’opportunità lavorativa con uno stipendio annuo che incide sulla retribuzione totale prevista. La procedura di selezione mira a valutare le competenze specifiche dei candidati attraverso le prove previste dal bando.
? Punti chiave Quanto incide lo stipendio annuo sulla retribuzione totale prevista?. Come funziona la selezione tra test logici e prove pratiche?. Quali sono i requisiti specifici per candidarsi tramite il portale inPA?. Chi potrà accedere alla fase dei colloqui tecnici dopo i test?.? In Breve Retribuzione annua di 19.753,07 euro con tredicesima mensilità inclusa.. Scadenza per inviare le candidature tramite portale inPA fissata all'11 giugno 2026.. Selezione prevede 30 quesiti logici per selezionare i primi 50 candidati.. L'ente nato nel 2008 supporta l'amministrazione comunale nella gestione dei servizi pubblici..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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