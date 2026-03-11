Carbone | 2 posti stabili solo licenza media e scadenza

Il Comune di Carbone, in provincia di Potenza, ha aperto una selezione per due posti di lavoro a tempo indeterminato con orario part-time. Le posizioni richiedono il possesso di solo la licenza media e sono rimaste vacanti da tempo. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata dall’ente.

Il Comune di Carbone, situato nella provincia di Potenza, ha avviato un processo selettivo per coprire due posizioni lavorative a tempo indeterminato ma con orario part-time. La scadenza per presentare domanda è fissata per il 28 marzo 2026, aprendo le porte anche a chi possiede solo la licenza della scuola dell’obbligo. Si tratta di ruoli operativi fondamentali per la manutenzione del verde pubblico e la pulizia degli edifici comunali, gestiti tramite una graduatoria basata sull’anzianità d’iscrizione al Centro per l’Impiego di Senise. Questa iniziativa si inserisce nel contesto più ampio delle opportunità di lavoro nel settore pubblico in Basilicata, dove l’accesso ai concorsi viene reso più inclusivo riducendo le barriere formative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carbone: 2 posti stabili, solo licenza media e scadenza Articoli correlati Aeroporto di Fiumicino assume: 40 posti di lavoro, anche per chi ha solo la terza mediaIl 2026 parte con una grande notizia per chi cerca lavoro: all’Aeroporto di Roma-Fiumicino Leonardo da Vinci è stata avviata una maxi... Foligno: 60 posti immediati, 92% contratti stabiliIl nuovo ristorante della catena di fast food sta per aprire le porte a Foligno, offrendo 60 opportunità lavorative immediate.