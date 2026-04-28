Pulizia straordinaria e manutenzione approfondita ai giardini Santa Rosa

Questa mattina è stato avviato un intervento di pulizia e manutenzione nei giardini Santa Rosa, coinvolgendo Polizia Municipale, la Direzione Ambiente e operatori di Plures Alia. L’operazione è stata coordinata dalla vicesindaca con delega all’Ambiente e dal presidente del Quartiere 4. La task force ha effettuato un intervento di pulizia e ripristino dei spazi verdi presenti nell’area.

Questa mattina maxi intervento di pulizia e ripristino ai giardini Santa Rosa. L’operazione, coordinata dalla vicesindaca e assessora all’Ambiente Paola Galgani con il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni, ha visto al lavoro Polizia Municipale, Direzione Ambiente e operatori di Plures Alia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Laghetto del Parco della Pace, al via gli interventi di manutenzione straordinaria e pulizia dello specchio d’acquaSono partiti martedì mattina i lavori di manutenzione straordinaria del laghetto all’interno del Parco della Pace. Pulizia straordinaria del Monumento ai CadutiSu indicazione della sindaca Agnese Carletti, una squadra di operatori specializzati di Sei Toscana è intervenuta a San Casciano dei Bagni con un...