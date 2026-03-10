La Guardia di Finanza, con il supporto del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ha smantellato un'organizzazione criminale che operava tra Italia e Spagna. Le indagini hanno portato alla scoperta di un gruppo che utilizzava tecniche di phishing, smishing e vishing per svuotare i conti correnti di vittime innocenti. L'operazione ha portato all'arresto di alcuni sospetti e al sequestro di strumenti informatici.

La Guardia di Finanza, attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ha reso noto di aver smantellato un’organizzazione criminale operante tra Italia e Spagna, accusata di aver svuotato i conti correnti di ignare vittime ricorrendo a tecniche di phishing, smishing e vishing. Secondo quanto riferito nel comunicato stampa diffuso in data 10 marzo 2026, l’indagine ha portato a 24 persone indagate, di cui 2 arrestate. Gli investigatori ipotizzano inoltre che l’attività del gruppo avrebbe favorito il clan dei Casalesi. Come agiva l’organizzazione. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, il sodalizio avrebbe utilizzato strumenti di frode informatica per entrare in possesso dei dati bancari delle vittime e prosciugare i loro conti correnti. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Operazione della Guardia di Finanza contro le frodi informatiche

