Latina stretta della Guardia di Finanza sui distributori | controlli rafforzati contro irregolarità e rincari

Le forze dell’ordine di Latina hanno intensificato i controlli sui distributori di carburante, con verifiche più frequenti e approfondite. L’obiettivo è contrastare eventuali irregolarità e aumenti ingiustificati dei prezzi, in un periodo in cui l’aumento dei costi dell’energia pesa sulle spese di cittadini e attività commerciali. Le ispezioni riguardano principalmente la corretta applicazione delle tariffe e il rispetto delle normative di settore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS In un momento in cui il costo dell’energia continua a incidere sulle spese quotidiane di famiglie e imprese, aumenta l’attenzione sul settore dei carburanti. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha intensificato le verifiche sui distributori della provincia, concentrando l’attività sul rispetto delle norme che regolano la trasparenza dei prezzi dei prodotti petroliferi e la corretta informazione ai consumatori. Oltre 50 militari impiegati nel piano di monitoraggio. L’operazione rientra nel dispositivo di controllo del territorio e di polizia economico-finanziaria predisposto per la tutela del mercato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Latina, stretta della Guardia di Finanza sui distributori: controlli rafforzati contro irregolarità e rincari Notizie correlate Carburanti, Firenze: quattro distributori con irregolarità nei prezzi. I controlli della Guardia di FinanzaFIRENZE – Intensificati i controlli ai distributori contro il caro carburante nel territorio di Firenze da parte della Guardia di finanza, che ha... Prezzo della benzina sotto osservazione: rafforzati i controlli della Guardia di finanza lungo tutta la filieraLa nuova crisi in Medio Oriente e l’escalation militare che sta coinvolgendo l’area cominciano a produrre effetti immediati anche sui mercati... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Stretta contro gli abusivi: una tonnellata di pesce, frutta e verdura sotto sequestro; Guardia di Finanza, stretta sulla pirateria audiovisiva nei locali commerciali: controlli durante gli eventi sportivi; Controlli, stretta della Finanza contro lo streaming delle partite illegale; Controlli nei locali durante le partite di Champions: stretta della Guardia di Finanza contro lo streaming illegale. Guardia di Finanza, stretta sulla pirateria audiovisiva nei locali commerciali: controlli durante gli eventi sportiviGuardia di Finanza in campo contro la pirateria audiovisiva nei locali commerciali: controlli durante gli eventi sportivi e verifiche su streaming illegale ... latinaquotidiano.it Stretta sui distributori a Latina e provincia: 42 violazioni rilevate e sanzioni per oltre 9mila euroIl Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina ha avviato un’intensa attività di controllo lungo l’intera filiera dei carburanti, ... latinapress.it CATANIA, PROCURA GENERALE E GUARDIA DI FINANZA: SIGLATO MEMORANDUM OPERATIVO PER RAFFORZARE IL CONTRASTO PATRIMONIALE ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICA Questa mattina la Procura Generale della Repubblica presso la Co - facebook.com facebook Operazione della guardia di finanza di Pordenone contro lo spaccio di droga, in particolare cocaina. x.com