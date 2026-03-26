La Giunta comunale di Ancona ha approvato il documento di indirizzo per un intervento di riqualificazione di Porta Pia, con un investimento stimato di 400mila euro. L’intervento prevede il miglioramento delle aree esterne e il recupero delle superfici monumentali e degli elementi architettonici che costituiscono uno degli accessi principali alla città. La decisione riguarda la fase di progettazione dell’intervento.

Il provvedimento consente di avviare le successive fasi progettuali e le procedure per l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di restituire piena funzionalità e qualità a un bene di particolare rilievo. Porta Pia, costruita tra il 1787 e il 1789 per volontà di Papa Pio VI e collocata in area portuale, rappresenta un elemento architettonico identitario per Ancona. L’intervento, inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2026–2028 con un investimento complessivo di 400mila euro, prevede il restauro dei prospetti esterni, delle murature e della volta interna, insieme con il recupero dei portoni lignei, nel rispetto delle caratteristiche storiche e formali del manufatto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Porta Pia verso la riqualificazione per 400mila euro. La Giunta approva il documento di indirizzo alla progettazione

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