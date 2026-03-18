La Giunta regionale ha approvato modifiche al bando STEP e ha rafforzato gli avvisi Tecnonidi e Nidi introducendo nuove risorse. Queste variazioni riguardano principalmente le modalità di accesso ai finanziamenti e i criteri di selezione per le imprese e i progetti presentati. Le modifiche sono state decise per rendere più efficienti e accessibili le agevolazioni rivolte a favorire lo sviluppo economico nella regione.

“Con questi atti – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico e Lavoro, Eugenio Di Sciascio – la Regione Puglia interviene per rilanciare e ampliare la portata di strumenti già attivi, rafforzando il sostegno agli investimenti e alle nuove iniziative imprenditoriali. In una fase complessa, è fondamentale accompagnare il sistema produttivo verso modelli più solidi, innovativi e capaci di competere. Il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione di un tessuto economico resiliente e dinamico, capace di cogliere le opportunità legate alle tecnologie critiche e alla trasformazione dei mercati. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sviluppo economico e sostegno agli investimenti: la Giunta regionale approva modifiche a bando STEP e rafforza avvisi Tecnonidi e Nidi con nuove risorse

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