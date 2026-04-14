Luca Zingaretti ha condiviso di recente alcune foto sul suo profilo Instagram che ritraggono lui nei panni del Commissario Montalbano. Le immagini mostrano l’attore in abiti ufficiali e ambientazioni tipiche della serie televisiva. La pubblicazione ha suscitato reazioni tra i fan, molti dei quali hanno commentato con entusiasmo. La presenza di Zingaretti nel ruolo di Montalbano si ripropone frequentemente attraverso aggiornamenti sui social e eventi pubblici.

Per chi ha amato Il Commissario Montalbano, le ultime foto condivise da Luca Zingaretti sul suo profilo Instagram sono un vero colpo al cuore. L’attore è tornato proprio lì, nei luoghi in cui ha dato vita e anima al personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri, regalando al pubblico un sogno: per un momento ha vestito di nuovo i suoi panni. E tutto per una causa più che onorevole. Il ritorno inatteso del Commissario Montalbano. È risaputo che il commissariato di Vigata sia un luogo di pura immaginazione, nato dalla penna di uno degli autori più apprezzati del secolo scorso. Ma vedere quella grande stanza, con la scrivania piena di carte e carpette e le luminose finestre a incorniciare il tutto, per il pubblico che ha amato Il Commissario Montalbano è quasi come tornare “a casa”.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Luca Zingaretti torna a essere il Commissario Montalbano: “Emozionante”

Stasera in tv su Rai 1 torna il commissario Montalbano con "L'odore della notte" (che incollò oltre 8 milioni di persone alla tv): soldi spariti, cuori infranti e un finale da brividoC’è qualcosa di rassicurante e insieme imprevedibile nel ritrovare Salvo Montalbano seduto davanti a un piatto di spaghetti alle vongole, con il mare...

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