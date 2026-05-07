Fratelli d’Italia | il nuovo commissario Mauro Marruganti

Il circolo di Fratelli d’Italia a Colle ha annunciato il nuovo commissario dopo le dimissioni di Guido Coppola, avvenute per motivi personali. La nomina di Mauro Marruganti è stata comunicata ufficialmente dal partito, senza che siano stati resi noti dettagli aggiuntivi. La scelta arriva in un momento di transizione per il circolo, che ha comunque assicurato l’impegno a proseguire le attività politiche sul territorio.

Il circolo di Fratelli d’Italia a Colle ha un nuovo commissario dopo le dimissioni di Guido Coppola per motivi personali, che non hanno niente a che vedere con aspetti politici. Mauro Marruganti (nella foto) si trova ora a guidare una fase delicata ma anche ricca di prospettive. Commissario Marruganti, con quale spirito affronta questo incarico? "Con senso di responsabilità e disponibilità verso il territorio. Traghetterò il circolo fino al congresso: non so dire con precisione per quanto tempo, ma presumibilmente alcuni mesi. È una fase di transizione che va gestita con equilibrio". Quali sono le priorità immediate? "C’è da riorganizzare il partito, anche alla luce della sconfitta di due anni fa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fratelli d’Italia: il nuovo commissario Mauro Marruganti Notizie correlate San Mauro Pascoli, Zavatta lascia Fratelli d'Italia: "Non condivido metodo e impostazione dell'azione politica"Diletta Zavatta rende note le proprie dimissioni dall’incarico di coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia a San Mauro Pascoli, rassegnate il 9... Azione punta su Califano: nuovo commissario a Reggio Calabria per rilanciare il riformismo nel Sud Italia.Gianluca Califano è il nuovo commissario provinciale di Azione a Reggio Calabria. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fratelli d’Italia: il nuovo commissario Mauro Marruganti; FdI: Mauro Marruganti nuovo commissario a Colle Val d’Elsa; Subito più agenti, mezzi e risorse. L’appello dei sindacati di Polizia; Centritalia News Informazione Quotidiana. Fratelli d’Italia: il nuovo commissario Mauro MarrugantiIl circolo di Fratelli d’Italia a Colle ha un nuovo commissario dopo le dimissioni di Guido Coppola per motivi ... lanazione.it FdI: Mauro Marruganti nuovo commissario a Colle Val d’ElsaFratelli d’Italia, Mauro Marruganti è stato nominato nuovo Commissario Comunale a Colle di Val d’Elsa. Prende il posto di Guido Coppola. sienafree.it Fratelli d’Italia, Mauro Marruganti nominato nuovo commissario comunale a Colle di Val d’Elsa.. - facebook.com facebook