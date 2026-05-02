Agricoltura 4.0 a Taviano | un hub creato dagli studenti per promuovere il mercato ortofrutticolo

TAVIANO – Gli studenti in Comune. Nei giorni scorsi, gli studenti dell’Istituto tecnico economico "De Viti De Marco" di Casarano sono stati ricevuti nella Sala consiliare del municipio di Taviano: hanno avuto modo di illustrare un progetto a cui stanno lavorando nell’ambito del Protocollo.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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