Una mattina di marzo a Torre Annunziata è stata segnata da un episodio di violenza con spari in pieno giorno. L'agguato fallito ha coinvolto diverse persone e si è verificato nel centro della città, aggiungendo un altro episodio di sparatorie che si sono registrate anche a Marano e Arzano. La polizia sta indagando sulla vicenda senza aver ancora identificato i responsabili.

Una mattina di marzo nel napoletano si è trasformata in un teatro di violenza, dove spari al centro di Torre Annunziata hanno aggiunto un nuovo capitolo alla cronaca nera che già vedeva sangue a Marano e Arzano. Tre eventi distinti ma collegati dalla stessa logica criminale hanno scosso la provincia di Napoli, costringendo le istituzioni a reagire con immediate misure di controllo sul territorio. La gravità non risiede solo nei colpi sparati, ma nella scelta deliberata di colpire in pieno giorno, tra la folla, trasformando vie commerciali in scenari di guerra urbana. Le forze dell’ordine stanno operando per ricostruire l’accaduto a via Roma, dove due soggetti su moto hanno tentato di eliminare un bersaglio che è riuscito a sfuggire all’agguato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agguato fallito a Torre Annunziata: spari in pieno giorno

Non solo gli omicidi di Marano e Arzano: agguato fallito a Torre AnnunziataSpari in pieno centro e paura a Torre Annunziata, dove questa mattina nella centrale via Roma sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro...

Torre Annunziata, ?stesa? tra la folla in pieno centroNella giornata di fuoco contrassegnata nella provincia di Napoli da due agguati mortali di stampo camorristico c’è spazio anche per un terzo...

Contenuti e approfondimenti su Torre Annunziata.

Temi più discussi: Non solo gli omicidi di Marano e Arzano: agguato fallito a Torre Annunziata; Torre Annunziata, agguato fallito in pieno giorno; Non solo gli omicidi di Marano e Arzano: agguato fallito a Torre Annunziata; Agguato in pieno giorno a Torre Annunziata: spari tra la folla in via Roma, obiettivo sfugge ai sicari.

Torre Annunziata, agguato in via Roma: spari contro uno scooter, ma il bersaglio riesce a fuggireDue uomini a bordo di una moto hanno aperto il fuoco contro un uomo che viaggiava su uno scooter lungo via Roma, senza riuscire a colpirlo. agro24.it

Spari tra la folla a Torre Annunziata: agguato fallito in via Roma, panico in pieno centroDue uomini in moto aprono il fuoco contro un uomo su uno scooter. Nessun ferito, ma la città ripiomba nella paura mentre i carabinieri indagano per ricostruire dinamica e movente ... ilgazzettinovesuviano.com

Non solo Marano e Arzano. La giornata di ieri, sabato 7 marzo, è stata segnata anche da un terzo agguato, sempre in pieno giorno e in pieno centro cittadino: siamo, stavolta, in via Roma a Torre Annunziata, sicari in moto hanno mirato contro un uomo in scoo - facebook.com facebook