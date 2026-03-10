Caccia all' uomo a Ventimiglia killer in fuga dopo un accoltellamento | lo scontro con la Polizia

A Ventimiglia, la polizia ha arrestato uno straniero ricercato per tentato omicidio, dopo un inseguimento e un tentativo di fuga. L’uomo aveva opposto resistenza durante il suo fermo e si era reso protagonista di un accoltellamento. La caccia all’uomo era scattata subito dopo l’evento, portando gli agenti a intercettare il sospetto nel centro della città.

È stato arrestato e consegnato alle autorità francesi uno straniero ricercato per tentato omicidio, fermato a Ventimiglia dalla Polizia di Frontiera e dal Commissariato di P.S. locale. L’uomo, individuato grazie alla collaborazione tra le forze dell’ordine italiane e francesi, ha opposto resistenza durante il controllo, causando lesioni a due operatori di polizia. Il fermo è avvenuto il 7 marzo 2026, nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione clandestina. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta a Ventimiglia nel corso di una giornata di servizio dedicata alla prevenzione e al contrasto dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

