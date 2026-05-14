Aggressione in discoteca a Catania | denunciato 25enne dopo l’identificazione

Un giovane di 25 anni è stato denunciato a seguito di un’aggressione avvenuta in una discoteca di Catania. La vittima ha sporto denuncia e sono stati eseguiti accertamenti per identificare l’autore dell’episodio. Le forze dell’ordine hanno ricostruito i fatti e hanno proceduto con le verifiche necessarie per arrivare alla denuncia. La vicenda si è verificata nel locale durante una serata di musica e socializzazione.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS La ricostruzione dell’episodio e la denuncia della vittima. Ha un nome e un volto il presunto autore dell’aggressione ai danni di una 32enne catanese, colpita al volto la scorsa settimana all’interno di una discoteca del centro città mentre si trovava in compagnia di alcune amiche. I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno infatti denunciato un 25enne di origine straniera e residente a Catania, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali, sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini. Il diverbio nato all’interno del locale. Secondo quanto riferito dalla vittima nella denuncia, l’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino all’interno di una discoteca del centro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Aggressione in discoteca a Catania: denunciato 25enne dopo l’identificazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aggressione in un bar nel Casertano, denunciato 25enneTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Vitulazio hanno denunciato in stato di libertà un 25enne del posto, ritenuto responsabile... Leggi anche: Paolo Sarullo, chi è il 25enne aggredito dopo una serata in discoteca. La battuta a Conti: «Non mollo un c***o» Temi più discussi: Aggressione fuori dalla discoteca: minori arrestati; Milano, violentata dopo serata in discoteca: arrestati due fratelli; Aggressione in discoteca per rubare telefono e portafogli, arrestato; Violenza all’alba davanti a una discoteca: coppia ferita dopo una lite. Aggressione in discoteca per rubare telefono e portafogli, arrestato. I fatti nel 2019 a Jesi. Provvedimento in seguito a condanna definitiva a 4 anni e 4 mesi #ANSA x.com Aggressione in discoteca per rubare telefono e portafogli, arrestatoNel mese di ottobre 2019, all'interno della discoteca Noir Club di Jesi (Ancona), aggredì fisicamente un giovane per rapinargli il telefono cellulare ed il portafogli, cagionando al malcapitato varie ... ansa.it Violenza all’alba davanti a una discoteca: coppia ferita dopo una liteTrentenne fermato dalla polizia dopo l’aggressione fuori da un locale notturno, due giovani medicati al Galliera. All'origine presunte molestie alla ragazza ... rainews.it