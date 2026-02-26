Paolo Sarullo chi è il 25enne aggredito dopo una serata in discoteca La battuta a Conti | Non mollo un c***o

Un giovane di 25 anni, residente ad Albenga, è stato coinvolto in un episodio violento dopo aver trascorso una serata in discoteca. La vicenda ha attirato l’attenzione, soprattutto per la reazione del ragazzo, che ha espresso con determinazione la volontà di non arrendersi di fronte alle difficoltà. La scena ha suscitato interesse tra il pubblico presente e ha alimentato un dibattito sulla sicurezza nei locali.

Non solo musica nella terza serata del Festival di Sanremo. Tra i momenti più attesi, il collegamento con Paolo Sarullo, 25enne di Albenga (Savona), vittima di una brutale aggressione che gli ha cambiato per sempre la vita.«Non deve più accadere a nessuno», ha detto il ragazzo diventato tetraplegico dopo un'aggressione da parte di un gruppo di ragazzi. Il conduttore Carlo Conti si collega in video con lui, e gli chiede: «Tu hai perdonato i tuoi aggressori?». «Sì», risponde Paolo tra gli applausi del pubblico. Il giovane rivela poi che il suo cantante preferito è Olly. Conti lo invita quindi ad accennare il brano con cui il cantante ha vinto il festival 2025, 'Balorda Nostalgia', e Paolo canta seguito da tutta la platea dell'Ariston.