Aggressione in un bar nel Casertano denunciato 25enne

Nelle prime ore del 19 aprile, un 25enne del luogo è stato denunciato dai Carabinieri di Vitulazio per aver partecipato a un episodio di aggressione avvenuto in un bar della zona. L’indagine è ancora in corso e i dettagli dell’accaduto non sono stati resi noti. La denuncia è stata formalizzata dopo le verifiche svolte dalle forze dell’ordine sul luogo dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Vitulazio hanno denunciato in stato di libertà un 25enne del posto, ritenuto responsabile di un’ aggressione avvenuta nelle prime ore del 19 aprile. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma al termine delle indagini, intorno alle 2.40 del 19 aprile u.s., all’interno di un bar del posto, l’uomo avrebbe colpito due avventori con una bottiglia di vetro al culmine di una lite per futili motivi. Subito dopo li avrebbe minacciati con una pistola poi risultata essere un giocattolo privo del tappo rosso. L’identificazione del presunto autore è avvenuta grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aggressione in un bar nel Casertano, denunciato 25enne Notizie correlate Leggi anche: Ubriaco infastidisce i clienti di un bar, poi si scaglia contro i carabinieri: denunciato un 25enne Brutale aggressione nel Casertano, 17enne ricoverato: i carabinieri cercano il brancoVittime dell’episodio un 17enne di Portico di Caserta e un 19enne di Macerata Campania. Contenuti di approfondimento Si parla di: Aggressione in un bar di via Cantore: ferito un operatore sanitario durante i soccorsi; Pirateria tv in bar e locali, controlli della Guardia di Finanza anche a CASERTA E PROVINCIA durante le serate di Champions. Aggressione nel Casertano, 44enne sfregiato al volto: due arrestiUna violenta aggressione, culminata con uno sfregio permanente al volto di un uomo di 44 anni, porta a due arresti nel Casertano e riaccende i riflettori ... cronachedellacampania.it