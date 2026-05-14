Davide è stato aggredito da cinque giovani per una somma di 50 euro, un episodio che gli ha causato ferite e un grave danno fisico. L'assalto è avvenuto in circostanze ancora da chiarire, lasciando la vittima con lesioni che hanno compromesso la sua capacità di ballare. Le autorità stanno indagando sugli aggressori, di cui si conoscono solo alcuni dettagli, mentre Davide affronta il percorso di recupero fisico e psicologico. La vicenda ha suscitato attenzione sulla violenza tra giovani.

? Punti chiave Come potrà Davide recuperare la capacità di ballare dopo la lesione?. Chi sono i cinque giovani responsabili dell'aggressione per soli 50 euro?. Perché Davide ha deciso di non provare odio verso i suoi aggressori?. Quali sono le reali possibilità mediche di recupero motorio per lo studente?.? In Breve Aggressori sono due maggiorenni e tre minori coinvolti nel ferimento a Milano.. L'operatrice socio sanitaria Angelica ha supportato il recupero fisico del giovane.. Il danno alla colonna vertebrale ha richiesto sei mesi di ricovero al Niguarda.. Il movente economico dell'aggressione è stato il furto di 50 euro.. Davide Simone Cavallo, studente della Bocconi di 22 anni, ha affrontato sei mesi di ricovero al Niguarda dopo essere stato aggredito e accoltellato fuori da una discoteca a Milano per il furto di 50 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggredito per 50 euro: il dramma di Davide, tra ferite e perdono

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