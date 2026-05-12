Aggredito per 50 euro | il messaggio di perdono dello studente Bocconi

Uno studente dell’università Bocconi ha pubblicato un messaggio di perdono nei confronti di chi lo aveva aggredito per una somma di 50 euro. Durante un’intervista, ha spiegato come sia riuscito a superare l’evento e ha rivelato di aver scoperto l’età dei suoi aggressori. La vicenda ha attirato l’attenzione per il gesto di perdono espresso dal giovane, che ha scelto di non cercare vendetta.

? Domande chiave Come ha fatto Davide a perdonare chi gli ha distrutto la vita?. Cosa ha scoperto lo studente sull'età dei suoi aggressori?. Perché il giovane non vuole distinguere tra chi ha colpito e chi ha guardato?. Quali sono le conseguenze fisiche che Davide affronta ogni giorno?.? In Breve Aggressione avvenuta notte 12 ottobre in zona Corso Como per 50 euro.. Cinque aggressori residenti a Monza composti da tre minorenni e due maggiorenni.. Davide ha subito perforazione di tre arterie toraciche e lesioni al midollo spinale.. Legali Luca Degani e Giovanni Azzena hanno depositato la lettera nel fascicolo penale.. Davide Simone Cavallo,...🔗 Leggi su Ameve.eu

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