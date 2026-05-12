La storia di Davide studente aggredito Quando il perdono è la migliore risposta

Da Milano arriva una lettera toccante di Davide, uno studente di 22 anni che lo scorso ottobre è stato vittima di un’aggressione da parte di cinque giovani, di cui tre minorenni. L’attacco ha causato la paralisi di Davide, che ha scelto di rispondere con parole di perdono, affermando di non provare odio verso chi gli ha fatto del male. La sua testimonianza si è diffusa sui social, suscitando molte reazioni.

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