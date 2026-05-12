La storia di Davide studente aggredito Quando il perdono è la migliore risposta
Da Milano arriva una lettera toccante di Davide, uno studente di 22 anni che lo scorso ottobre è stato vittima di un’aggressione da parte di cinque giovani, di cui tre minorenni. L’attacco ha causato la paralisi di Davide, che ha scelto di rispondere con parole di perdono, affermando di non provare odio verso chi gli ha fatto del male. La sua testimonianza si è diffusa sui social, suscitando molte reazioni.
Da Milano arriva la commovente lettera di Davide, lo studente di 22 anni sopravvissuto ad una violenta aggressione lo scorso ottobre a opera di 5 giovanissimi, di cui 3 minorenni, che lo ha lasciato paralizzato: «Non odio – ha scritto – chi mi ha fatto questo». Servizio di Raffaella Frullone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
La storia di Davide, studente aggredito. Quando il perdono è la migliore risposta
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