aggredita dal marito carabinieri in sala parto

Nella serata del 13 maggio, in una struttura ospedaliera della zona, i carabinieri sono intervenuti per fermare un uomo che stava aggredendo la compagna durante il parto. La donna si trovava in sala parto, quando l’uomo ha iniziato a comportarsi in modo violento, costringendo le forze dell’ordine a intervenire per fermare l’aggressione e garantire la sicurezza della paziente.

Civitanova, 14 maggio 2026 – Sono dovuti intervenire i carabinieri, l’altra sera in ospedale, per difendere una donna che, al momento di partorire il suo bambino, si è trovata a doversi difendere dall’aggressione del compagno. L’allarme. L’allarme è scattato poco dopo le 22 dal reparto di ostetricia e ginecologia. Una partoriente, una 31enne della zona a cui si erano rotte le acque, era ricoverata, ma il personale sanitario non riusciva a tenere a bada il suo compagno, che continuava ad aggredirla scatenando il putiferio tra la sala parto e le stanze delle altre partorienti. Una situazione di fortissima preoccupazione per la puerpera e per chi si è trovato ad assisterla, nell’impossibilità di garantirle la tranquillità a cui aveva diritto in quel momento così speciale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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