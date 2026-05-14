Africa il nuovo sound di Antonio D' Anna

Il dj e producer palermitano Antonio D'Anna annuncia il rilascio di una nuova traccia dal titolo “Africa”, prevista per il 22 maggio. La canzone sarà pubblicata dalla stessa etichetta sudamericana con cui l’artista aveva già ottenuto successo nella classifica mondiale Tech House. La pubblicazione segue le precedenti collaborazioni e i risultati ottenuti dall’artista nel panorama musicale elettronico.

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