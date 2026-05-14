Africa il nuovo sound di Antonio D' Anna
Il dj e producer palermitano Antonio D'Anna annuncia il rilascio di una nuova traccia dal titolo “Africa”, prevista per il 22 maggio. La canzone sarà pubblicata dalla stessa etichetta sudamericana con cui l’artista aveva già ottenuto successo nella classifica mondiale Tech House. La pubblicazione segue le precedenti collaborazioni e i risultati ottenuti dall’artista nel panorama musicale elettronico.
Il dj e producer palermitano Antonio D'Anna torna con una nuova uscita discografica: dal 22 maggio sarà disponibile la traccia “Africa”, pubblicata dalla stessa label sudamericana con cui l’artista aveva già raggiunto la Top 100 mondiale Tech House. Negli ultimi mesi, D’Anna sta consolidando.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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La missione di Antonio: "Il viaggio in Africa mi ha fatto scoprire dei nuovi ‘Orizzonti’"I viaggi che cambiano la vita molto spesso non si misurano con le stelle degli hotel frequentati, ma con gli sguardi di chi ti porge il benvenuto.